Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

L'attaquant uruguayen Edinson Cavani est devenu co-meilleur buteur de l'histoire du Paris SG, ex-aequo avec le Suédois Zlatan Ibrahimovic, en inscrivant son 156e but sous le maillot parisien, toutes compétitions confondues, face à Dijon en championnat mercredi.

Cette performance, un but de la tête à la 21e minute, permet au "Matador" de faire oublier qu'il était revenu avec deux jours de retard de ses vacances hivernales, écart qui lui a valu d'être écarté brièvement, sans oublier les remontrances publiques de son capitaine Thiago Silva.

Cavani, 30 ans, a inscrit son 20e but de la saison en championnat (leader du classement), auxquels s'ajoutent six buts en Ligue des champions. Cavani, qui a rejoint le PSG à l'été 2013 contre une indemnité record en France à l'époque de 64 millions d'euros (effacés par les 222 M EUR de Neymar l'été dernier), égale ainsi le total de buts inscrits par 'Ibra' en quatre saisons sous le maillot parisien.

L'Uruguayen fut un temps critiqué au PSG, en raison de quelques ratés invraisemblables face au but les saisons précédentes. Mais depuis le départ d''Ibra' à l'été 2016, le "Matador" a donné la pleine mesure de son talent et terminé l'exercice précédent avec 49 buts en 50 matches. Il est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2020.



Par Thomas URBAIN - © 2018 AFP