Le départ du super-G de Kitzbühel, comptant pour la Coupe du monde messieurs de ski alpin, a été retardé vendredi de 11h30 locales (même heure française) à 13h00 locales et le parcours modifié, en raison des mauvaises conditions météo (pluie et neige), ont annoncé les organisateurs.

Le départ sera donné de la Mausefalle (la souricière), juste en-dessous de celui de la descente, et l'arrivée jugée à l'Oberhausberg, pour ménager le bas de la Streif, abîmé par la pluie et la neige fraîche. Jeudi, le 2e entraînement en vue de la descente s'était également tenu sur les trois-quarts supérieurs de la piste.



Course phare du Hahnenkamm, la descente est prévue samedi à 11h30 locales. Les services météorologiques annoncent encore de la neige dimanche, jour du slalom, ce qui ne devrait pas néanmoins empêcher le déroulement de l'épreuve.



AFP