Un surveillant et une surveillante ont été agressés à la barre de fer par un détenu à la prison de Longuenesse (Pas-de-Calais), près de Saint-Omer, et ont été conduits à l'hôpital, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.

"Un détenu a agressé deux surveillants avec un pied de table et les a touchés au bras. Les détenus ont été conduits à l?hôpital", a indiqué à l'AFP la Direction de l'administration pénitentiaire. D'après Yannick Lefebvre du syndicat Ufap-Unsa, "l'agression a eu lieu vers 18H30 et les deux victimes sont un surveillant et une surveillante".



AFP