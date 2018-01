Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 7 heures

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le Parlement israélien reçoivent lundi le vice-président américain Mike Pence avec les honneurs et la reconnaissance accordés au représentant d'une administration très bienveillante envers leur pays et ferme face à l'Iran.

