La Suissesse Wendy Holdener a remporté vendredi à domicile le combiné de Lenzerheide, décrochant ainsi sa troisième victoire en Coupe du monde de ski alpin, à deux semaines des jeux Olympiques de Pyeongchang (9-25 février) en Corée du Sud.

Championne du monde en titre de la discipline, Holdener a bouclé la manche en super-G et la manche en slalom en 2 mn 1 sec 18/100e. Elle a devancé l'Italienne Marta Bassino (2e, +1.55) et la Slovène Ana Bucik (3e, +1.56), qui a effectué une grosse remontée, alors qu'elle s'élançait de la 30e place après le super-G.

L'Américaine Mikaela Shiffrin, largement en tête de la Coupe du monde et qui avait remporté le dernier combiné en février 2017, s'est accordée un peu de repos et ne s'est pas alignée vendredi à Lenzerheide.



Par Eve SZEFTEL et Tiphaine LE LIBOUX - © 2018 AFP