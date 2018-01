Manchester United, qui a aligné d'entrée Alexis Sanchez transféré d'Arsenal lundi, s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Angleterre en allant l'emporter 4 à 0 sur le terrain des pensionnaires de D4, Yeovil Town, vendredi.

Si Sanchez n'a pas marqué, il a été de toutes les actions offensives des Red Devils et a touché beaucoup de ballon pour son premier match avec son nouveau club. Le premier but d'United a été marqué par Marcus Rashford, en embuscade dans la surface, en reprenant un ballon repoussé après un titre de Scott McTominay (41e). La supériorité technique autant personnelle que collective des Mancuniens leur a permis de doubler la mise par Ander Herrera, peu après l'heure de jeu (61e). Jesse Lingard (89e) et Romelu Lukaku (90e) ont ajouté deux autres buts pour donner plus d'éclat à la victoire d'une équipe complètement remaniée, avec dix changements.



Samedi, le match au sommet opposera Liverpool à West Bromwich, alors que Chelsea, champion d'Angleterre en titre, et Manchester City, solide leader de Premier League, n'affronteront respectivement Newcastle et Cardiff (D2) que dimanche.



Principaux résultats des 16e de finale



Vendredi:

Yeovil Town (D4) - Manchester United 0-4



Samedi (en heure GMT):

(13h30) Peterborough (D3) - Leicester

(16h00) Southampton - Watford

Middlesbrough (D2) - Brighton

Huddersfield - Birmingham City (D2)

Notts County (D4) - Swansea

Wigan (D3) - West Ham

(18h30) Newport County (D4) - Tottenham

(20h45) Liverpool - West Bromwich



Dimanche:

(14h30) Chelsea - Newcastle

(17h00) Cardiff (D2) - Manchester City



AFP