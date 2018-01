Les autorités saoudiennes ont libéré samedi le prince Al-Walid ben Talal, près de trois mois après son arrestation dans le cadre d'une vaste purge anticorruption, inédite dans le royaume, a annoncé à l'AFP un de ses associés.

"Il est libre", a déclaré cette source proche du milliardaire, qui a requis l'anonymat. Agé de 62 ans, le prince milliardaire figurait parmi les quelque 350 suspects arrêtés depuis le 4 novembre, dont des hommes d'affaires et des ministres, qui étaient détenus dans le luxueux hôtel Ritz-Carlton de Ryad.



Les conditions de sa libération n'étaient pas claires dans l'immédiat. Contacté par l'AFP, le ministère saoudien de l'Information n'a pas souhaité faire de commentaire. Cette purge est intervenue après la mise en place d'une commission anticorruption présidée par le prince héritier Mohammed ben Salmane, nouvel homme fort du pays.



Plusieurs des personnalités arrêtées avaient été libérées et les autorités avaient indiqué que la plupart avaient accepté un arrangement financier en échange de leur libération. Le prince Metab ben Abdallah, fils du défunt roi Abdallah, a été libéré après avoir payé plus d'un milliard de dollars dans le cadre d'un "accord transactionnel" avec les autorités selon l'agence Bloomberg News.



Classé parmi les plus importantes fortunes du monde, le prince al-Walid est le petit-fils de deux figures historiques du monde arabe: le roi Abdelaziz al-Saoud, fondateur de l'Arabie saoudite, et Riad al-Solh, premier chef de gouvernement de l'histoire du Liban. Fermé au public depuis la purge de novembre, le Ritz-Carlton devrait rouvrir ses portes prochainement. Sur son site internet, il affiche des chambres disponibles à partir du 14 février.



AFP