Patron du club de Lyon, Jean-Michel Aulas est un des personnages les plus influents du football français, mais paye parfois son goût immodéré pour les petites phrases provocatrices.

Le voilà convoqué en commission de discipline pour avoir parlé de "peste et de choléra" au sujet de ses homologues du PSG et de Guingamp.

Cette sortie, il l'a faite sur le ton de la "boutade" dans une émission "humoristique" de la chaîne L'Equipe le 25 janvier, comme il l'a assuré sur Twitter, son mode de communication de prédilection.

Préférez-vous le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi ou le Guingampais Bertrand Desplat ?, lui demandait-on alors. "Choisir entre la peste et le choléra, c'est difficile", avait-il répondu en souriant.

La blague n'a pas plu au conseil national d'éthique de la Fédération, qui a décidé de saisir les instances disciplinaires de la Ligue pour cause de "manquement aux articles relatifs au respect de ses adversaires, à la maîtrise de soi et au devoir d'exemplarité". La date de sa convocation n'est pas encore connue.

Cette saisine intervient aussi à un moment où Aulas est omniprésent pour défendre son club. Dimanche, il a déploré un penalty imaginaire contre l'OL, lors de la défaite à Bordeaux (3-1), mais a aussi été plus loin, en expliquant qu'il aurait fallu désigner un autre arbitre pour cette rencontre.

Selon lui, François Letexier est un "très bon arbitre", mais était dans "une situation psychologique extrêmement fragile" en raison d'un précédent penalty litigieux lors de Toulouse-Lyon. "La direction technique de l'arbitrage (DTA) est grandement responsable. Elle ne doit pas nommer M. Letexier" pour le match à Bordeaux, estime-t-il.

Fin décembre, à Toulouse, M. Letexier avait en effet sifflé faute en faveur du Lyonnais Mariano Diaz, puis avait jugé dans son rapport de match que le joueur avait simulé. La commission de discipline avait décidé de ne pas sanctionner l'attaquant.

- Passe d'armes -

Lundi, Aulas n'en démordait pas et revenait à nouveau sur l'arbitrage sur les réseaux sociaux. Des prises de position régulières qui font grincer des dents les clubs rivaux et les instances, d'autant que le président lyonnais est aussi membre du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF).

Parmi ses passes d'armes récentes, Aulas s'en est pris à Pascal Dupraz, l'ex-entraîneur de Toulouse qui reprochait au patron de l'OL d'influencer les arbitres. "Maîtrisez-vous, vous aurez moins de malaises et plus de résultats", avait répondu le Lyonnais de 68 ans sur Twitter. "Pascal Dupraz, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, la compétence en moins".

Un autre "clash" du même genre avait déjà eu lieu avec le président de Marseille Jacques-Henri Eyraud quelques jours plus tôt.

Les sujets sont parfois plus profonds. Parmi les chevaux de bataille du boss de l'OL, le financement du PSG et le manque d'équité qui découle, à ses yeux, "des moyens sans limites" du club de la capitale, comme il le disait encore récemment au Parisien.

"L'inflation générée en France par le PSG est une inflation artificielle car les fonds utilisés sont ceux d'un Etat (le Qatar)", et non des ressources générées par le club lui-même", dénonçait JMA juste avant le succès des siens face au PSG.

"Fake news", avait répliqué le PSG sur Twitter en lançant au patron lyonnais: "Vous apprêtez-vous à battre cette saison un record d'affluence et de recettes en accueillant le PSG ?"



