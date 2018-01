Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Roger Federer est-il le plus grand joueur de tous les temps ? La question ne se pose plus vraiment tant l'unanimité prévaut pour les joueurs ou entraîneurs actuels, encore plus après son 20e titre en Grand Chelem remporté dimanche à Melbourne.

Roger Federer est-il le plus grand joueur de tous les temps ? La question ne se pose plus vraiment tant l'unanimité prévaut pour les joueurs ou entraîneurs actuels, encore plus après son 20e titre en Grand Chelem remporté dimanche à Melbourne.



A 36 ans, le Suisse possède déjà son nom au Panthéon du sport, et à un âge où beaucoup pourraient prendre leur retraite, lui peut rêver de relever encore plusieurs autres défis. Une longévité inédite dans le haut niveau...

. Un palmarès déjà hors-norme

Le palmarès ne fait pas forcément tout. Mais il parle. Son 20e titre en Grand Chelem alourdit un peu plus un CV déjà incroyable qui le place loin devant les autres grands noms du tennis masculin (Nadal 16, Sampras 14, Djokovic 12, Borg 11). Le Suisse a remporté 96 tournois et disputé 30 finales de Grand Chelem, c'est plus du triple qu'une autre légende du tennis John McEnroe! Roger Federer a occupé pendant 302 semaines la place de N.1 mondial, soit quasiment six ans, dont 286 consécutives (entre 2004 et 2008). Et il pourrait bien rapidement retrouver ce rang dans quelques semaines et détrôner Rafaël Nadal. "On peut comparer son palmarès à d'autres comme Rafaël Nadal avec ses dix titres à Roland-Garros ce qui est là aussi incroyable, mais il possède pour moi le plus beau palmarès du tennis", tranche Emmanuel Planque, l'entraîneur de Lucas Pouille.

Peut-il encore l'améliorer ? Il semble évident qu'il possède encore les armes pour s'imposer à Wimbledon. "C'est son jardin là-bas, encore maintenant", s'enthousiasme Patrice Hagelauer, ex-entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis.

Quant à rejouer Roland-Garros... "Je ne suis pas sûr qu'il rejoue à Roland", anticipe Planque, "il sait que les efforts qu'il devrait fournir l'empêcheraient d'être performant à Wimbledon". Le Suisse a déjà fait l'impasse sur le tournoi de la Porte d'Auteuil la saison dernière et pourrait refaire de même cette année. "Pas si sûr, en fonction de la forme des autres, il faut voir", nuance Hagelauer. "Les trois autres (Djokovic, Nadal et Murray) sont blessés, et cette saison, il pourrait pourquoi pas en rafler un ou deux autres (Grand Chelem, ndlr)".

. Un jeu exceptionnel et une gestion de carrière au cordeau

Roger Federer est sans doute l'un des premiers à l'avoir compris. Avec le degré d'exigence physique requis, de plus en plus élevé, il a très vite intégré la gestion du calendrier comme un des éléments prépondérant dans sa carrière. Le Suisse fait beaucoup d'impasses, choisit minutieusement le nombre de tournois à disputer. Il a été le premier à décider de prendre une pause de plusieurs mois (ce qui l'a fait la saison dernière), imité depuis par plusieurs joueurs. "Il a une gestion impeccable", estime Planque, quasi certain que le maître d'orchestre de cette mise en musique n'est autre que Pierre Paganini, son préparateur physique. "C'est un très très grand et il le connaît par coeur depuis des années". Sans doute ce qui fait que Roger Federer a très peu été blessé dans sa carrière.

"Il ne travaille pas forcément plus que les autres mais il travaille mieux", assure également Planque, qui souligne une dimension parfois oubliée chez Federer: ses qualités athlétiques. Le jeu du Suisse fait également depuis longtemps l'admiration des spécialistes. "Parfois ce qu'il arrive à faire, c'est simplement incroyable. Il a un jeu qui a tutoyé un certain moment la perfection", décrypte Emmanuel Planque, l'entraîneur de Lucas Pouille. "Ce que j'ai vu de plus extraordinaire au niveau du jeu dans ma vie", assure Hagelauer. Mais le Suisse continue sans cesse de travailler certains aspects. "En fait il évolue et travaille sans cesse pour s'adapter au niveau du circuit", explique Emmanuel Planque.

"Il a une qualité de vitesse, de frappe de balle, de coordination hors norme. C'est à l'heure actuelle encore le meilleur joueur du circuit", estime Emmanuel Planque. De quoi donc pouvoir continuer à écrire sa légende pendant quelque temps encore...



- © 2018 AFP