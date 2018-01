Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

La croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,9% en France en 2017, soit son plus haut niveau depuis six ans, a annoncé mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

