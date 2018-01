Le Paris SG, quadruple tenant du titre, s'est qualifié pour sa cinquième finale de Coupe de la Ligue consécutive en allant battre Rennes 3 à 2 mardi. La rencontre a été marqué par l'exclusion de Mbappé après un vilain geste sur Sarr (63e) et par ce que le Parisien Neymar a ensuite qualifié de "blague" : il fait semblant de relever le Rennais Traoré avant de retirer sa main et de repartir en riant

L'humour selon Neymar cela donne ça avec un adversaire au sol

Mdr j’avais pas trop capté ce qui s’est passé avec Neymar en fin de match ... Je comprends mieux ! #SRFCPSG pic.twitter.com/boLAuIupPS — Nassima Driouach (@__Nassima) 30 janvier 2018

et cela provoque cela sur le terrain

#Neymar, on t’adore. Mais ce n’est pas avec une telle insolence et une arrogance aussi décomplexée que tu auras ton ballon d’or. #TeamPSG #PSGRennes pic.twitter.com/AjwQora3k0 — Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) 30 janvier 2018

Après le match, le joueur star du PSG a expliqué dans les colonnes de lequipe.fr : "ils (ses adversaires - ndlr) me mettent des coups et moi je joue au foot. Ils provoquent mais moi je sais aussi provoquer à ma façon, avec le ballon, avec mon foot. Je ne suis pas là pour mettre des coups, je ne sais pas faire ça. Moi je me défends avec le ballon". Il a ajouté : "oui, le foot est un peu chiant en ce moment, parce qu'on ne peut rien faire, tout est polémique. Par exemple, j'ai fait une blague à la fin en présentant ma main et en l'enlevant au dernier moment et ça va créer une polémique alors que c'est le genre de choses que je fais avec mes potes. Pourquoi je ne le ferai pas avec mes adversaires ? Je rigole, c'est une blague". S'il le dit

Coté sports, les buts parisiens ont été inscrits par Meunier (24e), Marquinhos (53e) et Lo Celso (58e), mais Mbappé a reçu le premier carton rouge de sa carrière pour une vilaine faute par derrière sur Sarr (63e). Rennes est revenu en toute fin de match sur des buts de Sakho (85e) et Prcic (90+2). La seconde demi-finale oppose Monaco à Montpellier mercredi soir.

- Paris bousculé -

Bousculés en première période, avec notamment un but égalisateur refusé à Wahbi Khazri après recours à la vidéo (43), Paris a même tremblé en fin de match, quand Rennes est revenu de 0-3 à 2-3 dans le temps additionnel. La vidéo a joué un rôle important dans cette rencontre, puisqu'un but a aussi été refusé à Mbappé, avant que l'attaquant international ne se fasse exclure (63) pour un vilaine faute sur Ismaïla Sarr. Une faute qui n'était pas sans rappeler celle du Stéphanois Kévin Théophile-Catherine, fin septembre, qui avait valu trois mois d'arrêt à l'attaquant sénégalais.

Facile vainqueur en championnat (4-1) et en Coupe de France il y a un peu plus de trois semaines (6-1), le PSG se doutait bien qu'il risquait de trouver plus de répondant en face cette fois-ci. Cavani laissé sur le banc et Pastore titularisé, mais sorti à la pause, Paris a connu une première période inconfortable, malgré son habituelle possession de balle.

L'entraîneur rennais Sabri Lamouchi, qui avait vu par deux fois son 4-1-4-1 prendre l'eau, avait cette fois opté pour un 4-4-2 bien plus compact et positionné plus bas.

- Réaction trop tardive -

Il a fallu un but magnifique mais chanceux de Thomas Meunier - une frappe lobée du coup de pied qui a trouvé le petit filet d'Abdoulaye Diallo, impuissant, après un contre favorable à l'entrée de la surface - pour percer la défense rennaise (1-0, 24).

Hormis une volée de Di Maria déviée au-dessus de ses cages par Diallo, l'attaque parisienne a été bien muselée. Au retour des vestiaires, sans donner l'impression d'accélérer outre-mesure, mais peut-être face à des adversaire déjà émoussés par leurs efforts du premier acte, Paris a rapidement pris le large.



C'est d'abord Marquinhos qui se trouvait bien placé pour pousser dans le but vide une frappe de Di Maria repoussée par Diallo (54). Et moins de cinq minutes plus tard, Lo Celso qui avait remplacé Pastore à la pause, semblait avoir tué tout suspense sur une frappe en angle fermée qui passait entre les jambes du gardien international sénégalais de Rennes (3-0, 58).

Après l'exclusion de Mbappé (63), Rennes avait la satisfaction de voir sa recrue offensive de ce mercato hivernal, Diafra Sakho ouvrir son compteur pour son premier match.

Entré à la place de Gourcuff au début du second acte, il a d'abord raté deux occasions avant de trouver la faille d'une très jolie tête décroisée (3-1, 85). Une frappe lointaine et précise de Sanjin Prcic dans le temps additionnel, a même fait douter les Parisiens (3-2, 90+3), mais cette réaction est venue trop tard.

Quadruple tenant du titre, Paris sera bien à Bordeaux le 31 mars pour la finale. Son adversaire sera désigné par la seconde demi-finale Monaco-Montpellier, qui se déroule mercredi.