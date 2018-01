Un important dispositif de recherches a ratissé en vain mardi le littoral Atlantique au large d'Hossegor (Landes) pour retrouver Pierre Agnès, patron du groupe emblématique de vêtements de glisse Quiksilver, dont le bateau vide a été découvert sur une plage de la commune, ont annoncé secours et préfecture.

"Le bateau de Pierre Agnès, 54 ans, président du groupe Boardriders Inc, possédant les marques Quicksilver, Roxy et DC Shoes, a été retrouvé ce matin sur la plage du Boiteux à Soorts-Hossegor. Il était sorti en mer à 07h30 ce mardi 30 janvier", a indiqué la préfecture des Landes dans un communiqué. L'homme était parti pêcher en mer, comme il en avait l'habitude, puis avait contacté la capitainerie du port pour signaler qu'il différait son retour, en raison du brouillard, a-t-on précisé de source proche des secours/

"Des recherches aéromaritimes sont en cours, en étroite coordination avec le préfet maritime de l'Atlantique, chargé des opérations de secours en mer", ajoutait la préfecture en mi-journée. L'alerte avait été donnée à 9H17, après la découverte du bateau retourné.Pour la majeure partie de la journée, ce dispositif a mobilisé deux vedettes, trois hélicoptères dont un espagnol, des patrouilles terrestres côtières, en véhicules 4X4 et à pied, selon la Préfecture maritime de l'Atlantique. Dans la zone de recherches, la mer était agitée, avec des vagues de 1,50 à 2,50 mètres, mais le vent était assez faible, et la visibilité de 2 km.

Les recheches terrestres ont été suspendues après la tombée de la nuit, mais un dispositif aérien et maritime devrait perdurer dans la soirée, avec un hélicoptère et une vedette de sauvetage en mer, a-t-on précisé auprès de la préfecture maritime de l'Atlantique.

Pierre Agnès, ancien champion de surf, Landais originaire de Capbreton, où il vit, a débuté il y a près de 30 ans sa carrière chez Quiksilver, y gravissant peu à peu les écchelons pour diriger le design de ses marques, tout en restant basé au siège européen du groupe, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).

Le groupe américain avait été durement ébranlé financièrement par une désastreuse opération d'achat-revente des skis Rossignol (2005 puis 2008), et son titre avait chuté de plus de 40% en une seule journée à Wall Street en juin 2014.

En 2015, Pierre Agnès prenait la direction opérationnelle du groupe, devenant son directeur général et pilotant son redressement. L'année suivante, le fonds d'investissement Oaktree Capital Management prenait le contrôle de Quiksilver, et renflouait le groupe alors à la relance.

En 2017, la maison mère américaine des marques Quiksilver et Roxy se rebaptisait Boardriders, et annonçait tout début 2018 qu'elle s'apprêtait à racheter son concurrent australien Billabong, fusionnant ainsi deux grands noms de vêtements de sports de glisse.

Réunies, ces deux entreprises bien implantées dans le monde du surf, du ski, du snowboard, du skate, comptent 630 magasins dans 28 pays, 7.000 entreprises clientes dans 110 pays et des sites en ligne dans 35 pays.

Ancien surfer de haut niveau, Pierre Agnès avait été membre et capitaine de l'équipe de France de surf dans les années 80, et avait notamment participé aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, où le surf était alors sport de démonstration.

Homme discret, fuyant volontiers mondanités et médias, il jouit dans le milieu du surf d'un profond respect. Il est notamment proche de la légende du surf Kelly Slater, 11 fois champion du monde, qu'il a hébergé régulièrement chez lui à Capbreton, bien après que l'Américain ait quitté son sponsor historique Quiksilver.

Pierre Agnès est père de trois enfants.



AFP