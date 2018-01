Enfin la fin du feuilleton Pierre-Emerick Aubameyang ! Le fantasque buteur gabonais de Dortmund a officiellement rejoint Arsenal mercredi, au dernier jour d'un mercato d'hiver qui attend encore quelques opérations spectaculaires.

"Pierre-Emerick Aubameyang nous a rejoints en provenance du Borussia Dortmund avec un contrat sur le long terme et pour un montant record pour le club", annonce Arsenal dans un communiqué sans donner de détails.

Attention à ne pas faxer les documents trop tard: à l'hiver 2015, le gardien espagnol David De Gea avait ainsi vu son transfert de Manchester United au Real Madrid avorter. Les différents joueurs, agents, clubs encore actifs sur le mercato d'hiver vont donc devoir garder un oeil attentif sur les minutes qui s'écoulent jusqu'à la limite d'enregistrement des transferts mercredi soir.

. Arsenal se renforce

"Aubam" était très attendu à Arsenal, qui a perdu cet hiver sa star chilienne Alexis Sanchez, transféré à Manchester United.

Le natif de Laval, qui a fait le bonheur du Borussia Dortmund pendant cinq saisons, a été vendu pour 63 millions d'euros selon la presse, une dépense record pour les Gunners, qui n'ont pas communiqué sur le montant, comme à leur habitude.

Le club d'Arsène Wenger, qui vient de sombrer contre la lanterne rouge Swansea mardi malgré la présence de l'autre recrue hivernale, l'ailier arménien Henrikh Mkhitaryan, a grand besoin de renfort pour tenter d'accrocher l'une des places qualificatives pour la Ligue des champions en fin de saison.

L'arrivée d''Aubam' pousse toutefois vers la sortie un Gunner historique, Olivier Giroud, qui avait rallié Londres en 2012 au sortir d'une saison exceptionnelle qui l'avait vu remporter le Championnat de France avec Montpellier.

L'international français, qui deviendrait N.3 dans la hiérarchie des avant-centres derrière Aubameyang et la recrue estivale Alexandre Lacazette, a été sommé par l'encadrement de l'équipe de France de trouver un club où il pourrait jouer davantage, dans l'optique de la Coupe du monde en Russie.

Giroud, réticent à quitter la capitale britannique, est annoncé proche du rival Chelsea, où il serait en concurrence avec l'irrégulier Espagnol Alvaro Morata. Ce mouvement pousserait vers la sortie le Belge Michy Batshuayi, qui est annoncé du côté de... Dortmund.

Un autre club devrait être acteur majeur de ce dernier jour du mercato: le Paris SG. S'il n'a recruté que le milieu défensif international français Lassana Diarra cet hiver, il doit surtout s'activer dans le sens des départs pour équilibrer la balance des recettes et dépenses sur le marché des transferts à la suite de son gigantesque mercato d'été.

. Pastore, fin du suspense ?

L'éternelle promesse brésilienne Lucas Moura, jamais totalement convaincant à Paris et désormais barré par Neymar et Kylian Mbappé, doit lui aussi passer sa visite médicale à Londres. Tottenham est en effet prêt à verser environ 25 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 25 ans. L'opération est plutôt positive pour le PSG, même si le transfert du joueur avait coûté 40 millions d'euros d'indemnités de transfert en août 2012.

Autre dossier chaud pour le PSG: le sort de l'Argentin Javier Pastore, annoncé proche de l'Inter Milan mais qui a aussi clamé vouloir "partir le dernier" du club de la capitale, dont il fut la première star à son arrivée en 2011. En plus, l'Argentin est sorti sur blessure du match de Coupe de la Ligue remporté par son équipe mardi soir à Rennes (3-2).

Parmi les grands noms à figurer dans les rubriques transferts des médias européens, l'Algérien Ryad Mahrez est cité en approche à Manchester City, et Zlatan Ibrahimovic fait à nouveau parler de lui. Le Suédois, qui n'a jamais caché son attrait pour la MLS et les Etats-Unis, ne sera pas retenu par son club de Manchester United en cas d'offre en provenance de l'autre côté de l'Atlantique. En France, L'Equipe assure même qu'"Ibra" a déjà signé un contrat avec le Los Angeles Galaxy.

Le Suédois de 36 ans pourrait toutefois finir la saison avec les Red Devils avant de rallier l'Amérique, où la saison de MLS commence en mars, précise le quotidien français.



