Il y a un siècle, les femmes britanniques obtenaient le droit de vote, après des années de lutte menées notamment par les suffragettes, dont les actions spectaculaires ont choqué le pays mais changé le monde.

Le 6 février 1918, le Parlement britannique adoptait la "Loi de 1918 sur la représentation populaire": 8 millions de femmes - âgées de plus de 30 ans - étaient ajoutées aux registres électoraux. Il fallut attendre encore dix ans pour que les femmes obtiennent de pouvoir voter dès 21 ans, comme les hommes.

Parmi les militantes qui ont lutté pour ce droit, les suffragettes ont marqué par leurs actions d'une violence inédite pour l'époque, même si leur influence fait aujourd'hui débat.

- Des bombes et une 'martyre' -

Les suffragettes s'enchaînaient à des rails, brisaient des vitrines, sabotaient des lignes électriques et ont même fait exploser une bombe au domicile d'un ministre.

La fondatrice du groupe, Emmeline Pankhurst, prônait cette violence militante.

L'une de leurs actions les plus spectaculaires a été le suicide de la militante Emily Davison qui s'est jetée sous les sabots du cheval qui courait pour le roi lors du Derby royal d'Epsom en 1913.

Des centaines de suffragettes ont été emprisonnées et ont observé des grèves de la faim derrière les barreaux.

Beaucoup étaient gavées, une pratique interdite en 1913 par une loi qui a contraint les autorités à libérer les prisonnières lorsqu'elles étaient trop faibles. Elles étaient toutefois reconduites en prison lorsque leur état le permettait à nouveau.

Emmeline Pankhurst a ainsi été emprisonnée et libérée onze fois.

Les opposants au droit de vote féminin voyaient dans ces tactiques de nouvelles preuves de l'irresponsabilité et de la fragilité émotive des femmes.

En 1999, le magazine Time a placé Emmeline Pankhurst parmi sa liste des personnalités les plus influentes du XXe siècle.

"Elle modela une certaine idée de la femme contemporaine: elle bouleversa l'ordre social jusqu'à un point de non-retour", écrivait le magazine.

"La campagne militante était absolument essentielle pour faire avancer le vote", estime Krista Cowman, professeur d'histoire à l'université britannique de Lincoln, dans un entretien avec l'AFP. "Avant cela, il y a eu cinquante années de campagne pacifiste qui, en réalité, ne fit rien".

- Le rôle de la guerre -

Des historiens estiment cependant que le rôle joué par les femmes pendant la Première Guerre mondiale a contribué bien davantage à l'adoption de la loi de 1918 que les actions des suffragettes.

Aux champs, dans les usines, dans les bureaux et les commerces, les femmes se sont mises à occuper les postes des hommes mobilisés. Leur rôle dans la société s'en est trouvé profondément transformé.

"Beaucoup de féministes espéraient que leur effort patriotique pendant la guerre appuierait leur demande d'accéder au droit de vote", affirme l'historien Joshua Goldstein dans "War and Gender".

De fait, à la fin de la guerre, ont été adoptées les premières réformes vers une égalité des droits. "Cela marque un véritable commencement", estime l'historien, expert pour le film "Les Suffragettes" sorti en 2015.

"Dans les années 1920, il y a eu tout un train de lois votées en Grande-Bretagne pour améliorer les conditions de vie des femmes, comme le divorce et l'égalité d'accès à certaines professions".

- Dans le reste du monde -

La Nouvelle-Zélande a été pionnière en la matière dès 1893, suivie par l'Australie en 1902, la Finlande en 1906 et la Norvège en 1913.

Une trentaine de pays ont suivi: Union soviétique (1917), Allemagne (1918), Etats-Unis (1920), Brésil et Thaïlande (1934)...

La France, où les suffragettes étaient plus pacifistes, a légiféré en 1944. Les Françaises ont voté pour la première fois le 29 avril 1945.

La Suisse ne s'est décidée qu'en 1971 et ce droit reste encore limité dans les pays du Golfe.



