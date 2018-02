Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 11 heures

Le procès en appel de l'affaire Fiona devant les assises de Haute-Loire a repris vendredi matin avec deux heures de retard et en l'absence de Cécile Bourgeon, la mère de la fillette morte en 2013. "Elle n'est pas en état de remonter", a déclaré devant la cour Me Renaud Portejoie, un des avocats de l'accusée, sans autres précisions. La veille, l'audience avait été suspendue car elle était au bord de l'évanouissement. Elle disait voir des "étoiles devant les yeux" et se plaignait d'être "fatiguée".

