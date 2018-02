Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Le théologien suisse Tariq Ramadan, mis en examen pour viols et incarcéré vendredi à Paris, a été maintenu en détention provisoire mardi par le juge des libertés et de la détention, a-t-on appris mardi de sources judiciaire et proche du dossier.

