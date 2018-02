Martin Schulz a annoncé mercredi soir vouloir quitter prochainement la présidence du parti social-démocrate allemand, après l'accord trouvé avec les conservateurs d'Angela Merkel sur un futur gouvernement.

L'ancien président du Parlement européen âgé de 62 ans a confirmé à Berlin vouloir occuper le poste de ministre des Affaires étrangères dans le prochain gouvernement de la chancelière conservatrice et estimé ne pas être en mesure d'assurer au mieux "le processus de renouvellement" du parti.

Andrea Nahles, 47 ans et cheffe du groupe parlementaire du parti, est appelée à lui succéder. L'ancienne ministre du Travail, qui a exclu de participer à une nouvelle grande coalition, serait la première femme à diriger le plus vieux parti d'Allemagne.

"Le parti doit rajeunir et se féminiser. Après 150 ans, ce parti revient enfin à une femme", a déclaré M. Schulz.

Il a précisé vouloir organiser un congrès extraordinaire pour l'élection d'Andrea Nahles après un vote prévu des militants sur le projet de coalition entre le SPD et les conservateurs. Cette consultation interne se déroulera à partir du 20 février auprès des 460.000 militants sociaux-démocrates et le résultat en sera communiqué le 4 mars. Sans leur aval, le gouvernement ne pourra pas être formé.



AFP