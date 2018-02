L'Olympique lyonnais a perdu ses deux derniers matches et doit vite se reprendre. Mais Montpellier risque de lui donner du fil à retordre mercredi (21h00) en huitièmes de finale de la Coupe de France, pendant que le Petit Poucet Granville va tenter de franchir un nouveau palier.



Les Normands, qui avaient atteint les quarts de finale de la Coupe de France en 2016, commencent à se forger une solide réputation de "club de Coupe". Au tour précédent, ils ont en effet sorti les grands Girondins de Bordeaux après prolongations (2-1).



Et le tirage au sort des huitièmes donne des raisons d'espérer à la formation de National 2, le 4e échelon national: elle affrontera mercredi Chambly, club des Hauts-de-France qui évolue en National 1. Une petite division sépare donc les deux clubs amateurs, promettant des débats équilibrés. C'est toutefois surtout du côté de Montpellier que les regards seront majoritairement tournés mercredi: l'Olympique lyonnais s'y déplace après deux défaites consécutives, face à Bordeaux (3-1) puis à Monaco (3-2).



Si cette dernière défaite n'est a priori pas infamante -- d'autant que Lyon a éliminé les Monégasques de la Coupe de France sur le même score au tour précédent -- elle a quand même été qualifiée de "faute grave" par l'entraîneur Bruno Genesio. Les Lyonnais menaient en effet 2-0 après une demi-heure de jeu, mais se sont fait reprendre puis battre malgré l'exclusion, juste avant la pause, d'un Monégasque et les sorties sur blessure de deux cadres adverses, le gardien Danijel Subasic et l'avant-centre Radamel Falcao.



L'OL, 4e de Ligue 1, doit donc vite renouer avec les résultats positifs pour éviter de dévisser en championnat, vu le rythme effréné de l'Olympique Marseille et de Monaco - sans parler de celui du PSG. Attention quand même à Montpellier: le club de la famille Nicollin est sixième de Ligue 1 après 24 journées, et n'a été battu que par le Paris SG et par Monaco en 2018. Le tirage au sort des quarts de finale aura ensuite lieu jeudi soir avant Grenoble (N1) - Strasbourg (L1), le dernier match au programme de ces huitièmes de finale.



Programme des 8es de finale:

Joués mardi:

(18h30)

Bourg-en-Bresse (L2) - Marseille (L1)

Auxerre (L2) - Les Herbiers (N1)

(21h05) Sochaux (L2) - Paris SG (L1)



Mercredi:

(18h30) Metz (L1) - Caen (L1)

Chambly (N1) - Granville (N2)

Lens (L2) - Troyes (L1)

(21h00) Montpellier (L1) - Lyon (L1)



Jeudi:

(21h00) Grenoble (N1) - Strasbourg (L1)



AFP