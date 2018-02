Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 23 minutes

Deux personnes ont été tuées et plus de 200 blessées, certaines grièvement, dans un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé mardi soir l'est de Taïwan, a annoncé le gouvernement.

Deux personnes ont été tuées et plus de 200 blessées, certaines grièvement, dans un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé mardi soir l'est de Taïwan, a annoncé le gouvernement.