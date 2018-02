Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 7 heures

Jour J pour la police de sécurité du quotidien: Gérard Collomb lève le voile jeudi sur cette réforme promise par le candidat Macron, qui suscite chez les élus et les forces de l'ordre autant d'attentes que d'interrogations. "Police sur mesure", "mieux équipée", "davantage connectée", "plus proche des attentes de nos concitoyens" ou "plus partenariale" : depuis plusieurs semaines, le ministre de l'Intérieur égrène les grands principes de la future "PSQ" sans dissiper le flou qui continue de l'entourer.

