Les premières compétitions officielles des jeux Olympiques d'hiver 2018 de Pyeongchang ont débuté jeudi en Corée du Sud, comme prévu, à la veille de la cérémonie d'ouverture.

Les coups d'envoi de quatre rencontres de curling double mixte ont été donnés simultanément à 09h05 heure locale (00h05 GMT) au Centre de curling de Gangneung, la ville côtière qui accueille les épreuves de glace des Jeux. Etats-Unis-Athlètes olympiques de Russie, Canada-Norvège, Corée du Sud-Finlande, Chine-Suisse sont les quatre premières affiches au programme, et comptent pour la phase de groupes du tournoi de curling.

L'ouverture officielle des JO-2018 est programmée vendredi à 20h00 avec la cérémonie et le défilé des athlètes qui auront lieu au stade olympique de Pyeongchang, dans la zone montagneuse à une cinquantaine de kilomètres de Gangneung.

102 titres dans 7 sports et 15 disciplines vont être décernés au cours des jeux Olympiques dont les dates officielles sont du 9 au 25 février. Plus de 2.900 sportifs, venant de 92 pays, nations ou délégations, y participent.

La Corée du Nord, qui avait boycotté les jeux de Séoul en 1988 chez son voisin du Sud avec qui elle est toujours officiellement en guerre, a cette fois décidé de participer au rendez-vous, envoyant 22 représentants. Ces "Jeux de la paix", comme ils ont été dénommés par la Corée du Sud, ont permis depuis un mois un rapprochement spectaculaire entre les deux pays.

Vendredi, leurs sportifs défileront en commun sous le drapeau de l'unification coréenne, une silhouette bleu pâle de la péninsule sur fond blanc. Et durant la compétition, l'équipe de hockey dames sera une équipe unifiée. La Russie, en revanche, n'est pas la bienvenue à ces JO, bannie en raison du scandale de dopage institutionnalisé qui a été révélé ces deux dernières années.

Cela n'empêche pas des sportifs russes, réunis sous la dénomination Athlètes olympiques de Russie (OAR) et défileront sous la bannière olympique, d'avoir été invités par le Comité international olympique car jugés suffisamment +propres+.



AFP