Dix personnes ont péri dans le tremblement de terre qui a frappé mardi la ville touristique de Hualien, dans l'est de Taïwan, ont confirmé jeudi les autorités, tout en réduisant à sept le nombre des disparus, contre 60 dans un précédent bilan.

Les dix morts sont cinq Taïwanais, quatre ressortissants de Chine continentale et une Philippine, a-t-on précisé de même source.

Les sept personnes toujours portées disparues sont cinq ressortissants de Chine continentale et un couple sino-canadien, a-t-on ajouté.

Bravant les nombreuses répliques du séisme qui a atteint une magnitude de 6,4, les services de secours continuent de s'activer à la recherche d'éventuels survivants.

Trois corps ont été dégagés des décombres jeudi.

Les efforts portent tout particulièrement sur la tour de Yun Tsui, un complexe d'habitation de 12 étages.

Les niveaux inférieurs se sont écroulés sur eux-mêmes, laissant la structure inclinée à 50 degrés. Celle ci menace de s'effondrer à tout moment.

Sept personnes ont péri dans ce bâtiment et les secours estiment que les disparus s'y trouvaient également.

Les secours s'interrompent au moment des répliques et reprennent aussitôt après leurs recherches.

Un secouriste prénommé Lin a raconté qu'il avait fallu 14 heures pour dégager le corps d'un employé de l'hôtel qui était situé dans les niveaux inférieur de la tour.

"Nous avions repéré ses cheveux et nous avons creusé pendant un certain temps", son téléphone portable sonnait régulièrement, s'est-il souvenu devant l'AFP.

Son corps a ensuite été évacué dans une housse mortuaire blanche.



