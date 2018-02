Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 2 heures

Deux accusés insaisissables et murés dans leurs dénégations, des avocats qui ferraillent et des débats qui s'enlisent. Sans avoir éclairci la mort de Fiona en 2013, la cour d'assises de Haute-Loire s'apprête à rendre son verdict à l'encontre de la mère de la fillette et son ex-compagnon.

