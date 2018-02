La cour d'appel de Versailles a confirmé vendredi l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front national, tout en jugeant que cela n'avait "pas d'effet sur sa qualité de président d'honneur", selon l'arrêt consulté par l'AFP.

Le co-fondateur du FN contestait l'annulation de son exclusion, prononcée en août 2015 par la direction du parti présidé par sa fille Marine. La cour l'a débouté sur ce point mais a estimé que cette décision n'enlevait pas à M. Le Pen, 89 ans, sa qualité de président d'honneur car les statuts du FN ne prévoyaient pas qu'elle soit réservée "aux seuls adhérents".

La cour a ainsi suivi le jugement de première instance, intimant au parti de permettre à son ancien président et cofondateur de participer aux instances dirigeantes sous peine d'une astreinte qui a été relevée en appel de 2.000 à 5.000 euros.

Le FN est par ailleurs condamné à verser 25.000 euros de dommages et intérêts à M. Le Pen, contre 15.000 en première instance.

M. Le Pen avait été exclu par la direction du FN pour une série de déclarations "constituant des fautes graves": ses propos réitérés sur les chambres à gaz "détail" de l'Histoire, qui lui ont valu d'être condamné par la justice, sa défense du maréchal Pétain mais aussi des critiques contre les instances dirigeantes du parti.

La décision de première instance du tribunal de Nanterre avait été jugée "aberrante" par Marine Le Pen. Le FN avait fait appel et le dossier avait été de nouveau examiné le 11 décembre par la cour d'appel de Versailles.

Mais cette décision de justice risque d'être rendue rapidement caduque: les militants doivent voter, lors du congrès du parti les 10 et 11 mars à Lille, sur la suppression du poste de président d'honneur, déjà actée le 23 janvier par le direction du FN.

"C'est une très grande satisfaction", a réagi sur BFMTV Lorrain de Saint-Affrique, conseiller de Jean-Marie Le Pen. M. Le Pen, qui a présidé le parti pendant près de quarante ans, "enregistre là un nouveau succès d'une longue série dans le conflit qui l'oppose à la direction actuelle" du parti, a-t-il indiqué..

Par Gohar ABBAS - © 2018 AFP