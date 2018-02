Un revenant et deux autres retouches: le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a titularisé vendredi pour affronter l'Ecosse dimanche dans le Tournoi des six nations l'ouvreur Lionel Beauxis, six ans après sa dernière sélection.

C'est l'un des trois changements effectués par rapport à la défaite en ouverture contre l'Irlande.

La dernière sélection du joueur de Lyon (32 ans, 20 sél.), appelé dimanche après la blessure de Matthieu Jalibert la veille contre le XV du Trèfle (13-15), remonte au 17 mars 2012 au pays de Galles (9-16).

"On pense que les conditions climatiques ne seront pas très bonnes, et donc que son expérience et son jeu au pied peuvent nous aider à soulager l'équipe si jamais la pression est un peu forte" a déclaré Brunel. Il sera associé à la charnière Maxime Machenaud, qui restera le buteur N.1.

"On connaît son talent, ses qualités dans la gestion et individuelles. Il ne les a pas toujours exprimées au plus haut niveau. Il n'a pas eu la continuité dans ses performances. Avec Lyon, depuis le début de saison, il a montré de très belles choses. Il a confiance en lui, est serein, dans de bonnes dispositions" a ajouté Brunel au sujet de Beauxis.

Il a été préféré au jeune Anthony Belleau (21 ans, 3 sél.), qui avait manqué contre l'Irlande en fin de match une pénalité importante, qui aurait permis aux Bleus d'être à l'abri du drop victorieux de Jonathan Sexton après la sirène. L'ouvreur de Toulon prend de nouveau place sur le banc.

"Je lui ai donné une explication, il l'a très bien compris. Je ne pense pas que ce soit une déception. Il a compris pourquoi on a choisi Lionel Beauxis" a expliqué Brunel.

- Trois changements sur le banc -

Pour son deuxième match à la tête du XV de France, Brunel a effectué deux autres changements dans son XV de départ.

Au poste de numéro 8, Marco Tauleigne (24 ans, 1 sél.) connaîtra sa première titularisation, préféré au revenant Louis Picamoles après la blessure de Kévin Gourdon contre les Irlandais.

"Marco Tauleigne était là. Il n'a pas eu beaucoup de temps jeu pour montrer ses qualités. On l'avait choisi au départ. J'ai dit à Louis que son début de saison ne correspondait pas au talent qu'on lui connaît. Il a montré le dernier week-end (deux essais avec Montpellier contre Clermont le 28 janvier, NDLR) qu'il avait l'intention de remontrer ses qualités."

Tauleigne, malade, a cependant "passé une mauvaise nuit" de jeudi à vendredi et ne participera pas à l'entraînement du jour, a indiqué Brunel. Il verra son évolution d'ici samedi avant de valider ou non sa participation à la rencontre.

Geoffrey Doumayrou (28 ans, 2 sél.), qui n'avait quasiment pas pu s'entraîner avant le match d'ouverture, blessé à une cuisse, a lui été aligné au centre à la place de Henry Chavancy.

"Henry n'a pas démérité plus que les autres. Mais on veut créer un peu une émulation. On amène une personnalité avec un jeu un peu différent" a commenté le sélectionneur.

Sur le banc, trois joueurs absents contre l'Irlande font leur apparition: le pilier gauche Eddy Ben Arous à la place de Dany Priso, Picamoles et le demi de mêlée Baptiste Serin, qui remplace Antoine Dupont, gravement blessé au genou droit.

Le XV de départ: Palis - Thomas, Lamerat, Doumayrou, Vakatawa - (o) Beauxis, (m) Machenaud - Y. Camara, Tauleigne, Lauret - Vahaamahina, Iturria - Slimani, Guirado (cap), Poirot

Remplaçants: A. Pelissié, Ben Arous, Gomes Sa, Gabrillagues, Picamoles, Serin, Belleau, Fall



Par Gohar ABBAS - © 2018 AFP