Kristina Mladenovic devra très probablement endosser le costume de super-héroïne pour éviter à la France une élimination précoce en Fed Cup, après la défaite inaugurale de Pauline Parmentier devant la N.1 belge Elise Mertens, samedi à Mouilleron-le-Captif.



Au Vendéspace, la demi-finaliste de l'Open d'Australie (20e mondiale) a honoré son nouveau statut en ne laissant aucune chance à Parmentier (91e) - dominée 6-2, 6-1 - et confirmé qu'elle sera la joueuse à battre ce week-end. Sans Caroline Garcia, forfait pour se consacrer à sa carrière individuelle, le sort de l'équipe de France repose sur Mladenovic, 13e mondiale, qui doit l'emporter contre Kirsten Flipkens (70e) pour recoller à 1-1.

En cas de défaite, la bande de Yannick Noah serait au bord du précipice et Mladenovic condamnée à la victoire face à Mertens dimanche (13h00). Pas une mince affaire au vu du niveau affiché par la nouvelle figure de proue du tennis féminin belge. Toujours invaincue en Fed Cup (4 victoires en simple, 1 en double), la native de Louvain, 22 ans, est sur la lancée de son excellent début de saison marqué aussi par un titre à Hobart, en Tasmanie.

Sa longueur de balle, en particulier en coup droit, et son service ont fait de gros dégâts. Trop souvent contrainte à défendre, Parmentier n'a eu que peu d'opportunités sauf peut-être dans le deuxième jeu où elle s'est procuré quatre balles de débreak. En vain. Menée 5-0, la plus expérimentée du groupe France (32 ans) a évité in extremis de concéder une "bulle" dans la première manche. Mais cela n'a fait que retarder l'échéance.

La Nordiste, avec une seule victoire au compteur en six matches depuis le début de l'année, n'avait pas les armes pour inverser la tendance dans le second set. Les encouragements de Noah, qui vit sa dernière saison sur la chaise de capitaine, n'y ont rien changé. A Mladenovic d'entrer en piste pour entretenir l'espoir. Flipkens, ex-13e mondiale (en 2013), est une joueuse à la portée de la leader des Bleues qui a retrouvé des couleurs après six mois catastrophiques.

Avant son parcours jusqu'en finale de Saint-Péterbourg dimanche dernier, elle restait sur une série de 15 défaites d'affilée sur le circuit WTA.



