Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 11 heures

Donald Trump a dénoncé samedi les "fausses accusations" qui "détruisent des vies", après la démission dans la semaine de deux employés de la Maison Blanche, accusés de violences conjugales par leurs ex-femmes. "Des gens voient leur vie détruites et brisées par de simples accusations. Certaines sont vraies et certaines sont fausses. Certaines sont vieilles et certaines sont récentes. Quelqu'un qui est faussement accusé ne peut pas s'en remettre, sa vie et sa carrière sont finies. Ca n'existe plus les procédures équitables?", a tweeté le président américain.

Donald Trump a dénoncé samedi les "fausses accusations" qui "détruisent des vies", après la démission dans la semaine de deux employés de la Maison Blanche, accusés de violences conjugales par leurs ex-femmes. "Des gens voient leur vie détruites et brisées par de simples accusations. Certaines sont vraies et certaines sont fausses. Certaines sont vieilles et certaines sont récentes. Quelqu'un qui est faussement accusé ne peut pas s'en remettre, sa vie et sa carrière sont finies. Ca n'existe plus les procédures équitables?", a tweeté le président américain.