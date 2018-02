Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 3 heures

"Acte raciste" ou "droit à la caricature" ? la polémique fait rage à Dunkerque autour de "La nuit des noirs", un bal costumé organisé dans le cadre de ce carnaval qui s'ouvre dimanche à Dunkerque (Nord). Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de "carnavaleux" aux perruques et déguisements souvent grotesques défilent dans les rues pour ce carnaval né au XVIIe siècle et devenu l'un des plus célèbres du pays.

"Acte raciste" ou "droit à la caricature" ? la polémique fait rage à Dunkerque autour de "La nuit des noirs", un bal costumé organisé dans le cadre de ce carnaval qui s'ouvre dimanche à Dunkerque (Nord). Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de "carnavaleux" aux perruques et déguisements souvent grotesques défilent dans les rues pour ce carnaval né au XVIIe siècle et devenu l'un des plus célèbres du pays.