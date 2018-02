Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 3 heures

Nicolas Hulot a demandé à ses avocats de déposer une plainte en diffamation contre le magazine Ebdo et les journalistes à l'origine d'un article mettant en cause le ministre pour des violences sexuelles, ont indiqué les avocats lundi à l'AFP. "Nous avons reçu pour instruction, Jacqueline Laffont et moi, de lancer cette procédure en diffamation", a déclaré Me Alain Jakubowicz.

Nicolas Hulot a demandé à ses avocats de déposer une plainte en diffamation contre le magazine Ebdo et les journalistes à l'origine d'un article mettant en cause le ministre pour des violences sexuelles, ont indiqué les avocats lundi à l'AFP. "Nous avons reçu pour instruction, Jacqueline Laffont et moi, de lancer cette procédure en diffamation", a déclaré Me Alain Jakubowicz.