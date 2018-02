Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 30 minutes

L'Américain Shaun White, superstar de la discipline et grand favori de l'épreuve, a remporté la médaille d'or de snowboard halfpipe, mercredi aux JO de Pyeongchang, et décroche son troisième titre olympique dans la discipline après ceux de 2006 et 2010.

