Trois skieurs portés disparus depuis mercredi après-midi à la station de Cauterets (Hautes-Pyrénées) ont été retrouvés morts jeudi sous une avalanche, a-t-on appris auprès de la préfecture. "C'est une avalanche, hier (mercredi), sur une zone hors piste du domaine skiable qui est à l'origine de l'accident", précise la préfecture dans un communiqué.



Les recherches engagées jeudi matin sur la station de Cauterets par les CRS et les gendarmes de haute montagne ont permis de retrouver les trois victimes entre 10H00 et 11H00, a précisé la préfecture à l'AFP. Les trois hommes, âgés de 38 ans pour deux d'entre eux et 29 ans pour le troisième, sont originaires de Bordeaux et Poitiers.

Déclenchées mercredi en fin d'après-midi, sous la direction de la sous-préfète d'Argelès, puis suspendues pour la nuit, les recherches ont mobilisé un hélicoptère, trois équipes cynophiles et quinze secouristes de la CRS et du PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne) des Hautes-Pyrénées. Les familles des trois hommes s'étaient rendues sur place jeudi matin. Une cellule médico-psychologique a été activée pour les soutenir, selon la préfecture.

Toujours en Hautes-Pyrénées, un skieur de 19 ans était décédé, mardi, enseveli dans une avalanche survenue dans la station de Gavarnie, selon la direction de la station. Le corps du jeune homme, "originaire des Landes", avait été retrouvé en bordure d'une piste rouge. "Il est difficile de dire s'il pratiquait le hors-piste", avait déclaré à l'AFP Christophe Fabre, directeur de la station.

Il s'agissait d'une "avalanche de 3 mètres de haut sur sa partie haute et de 20 à 25 mètres de largeur", a-t-il ajouté. Début janvier, un skieur avait été tué par une coulée de neige dans ce même département, sur les pentes de la montagne de Pique Poque à 1.600 m d'altitude. Dans cette zone à l'écart des pistes, deux randonneurs regagnaient leur véhicule, quand une coulée de neige avait enseveli celui qui skiait loin devant son camarade.



AFP