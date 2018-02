Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Deux fautes et tout s'écroule: Martin Fourcade a laissé passer une chance en or de devenir le Français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver, jeudi à Pyeongchang, où Pierre Vaultier, de nouveau sacré en snowboard cross et Svindal, premier champion olympique norvégien de descente, auront flambé.

