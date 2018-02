Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

L'ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a annoncé jeudi qu'il renonçait à son rôle d'ambassadeur pour l'ONG britannique Oxfam, éclaboussée par un scandale sexuel.

Dans un communiqué, Desmond Tutu se dit "profondément déçu par les accusations d'immoralité et de possible comportement criminel impliquant des travailleurs humanitaires" liés à l'ONG et "a donné instruction d'écrire à Oxfam International pour l'informer de sa démission de son rôle d'ambassadeur".



Par Fulya OZERKAN et Stuart WILLIAMS - © 2018 AFP