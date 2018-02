Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 9 heures

Les Etats-Unis et la Turquie "ne vont plus agir chacun de leur côté" en Syrie et veulent "aller de l'avant ensemble" pour surmonter leur crise actuelle, a déclaré vendredi à Ankara le chef de la diplomatie américaine.

