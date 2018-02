Nordahl Lelandais, qui a avoué cette semaine avoir tué la petite Maëlys, 8 ans, l'été dernier dans l'est de la France, a été hospitalisé près de Lyon vendredi soir, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

"Il n'y a pas eu de tentative de suicide", a ajouté cette source. Depuis ses aveux, le suspect était surveillé toutes les 45 minutes dans la prison proche de Lyon où il est incarcéré, justement pour éviter toute tentative de cette nature, a précisé cette source, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné libéré.



L'ex-militaire de 34 ans aurait été hospitalisé "par précaution", à la demande de son avocat Alain Jakubowicz. Après la découverte mercredi des premiers ossements de Maëlys, les enquêteurs avaient retrouvé jeudi la "quasi-totalité" des restes de la fillette disparue depuis fin août et certains de ses effets. Reste à déterminer les circonstances de sa mort sur lesquelles Nordahl Lelandais reste toujours muet.



Sur les indications du suspect, un crâne et un os long appartenant à l'enfant avaient été mis au jour mercredi dans un secteur escarpé des Alpes. Acculé après la découverte de nouveaux indices, celui qui est également mis en examen pour l'assassinat d'un jeune militaire, a avoué avoir tué "involontairement" la fillette de 8 ans, disparue lors d'un mariage.



Après ces aveux, les enquêteurs vont désormais s'attacher à déterminer les circonstances de la mort de Maëlys et notamment sa nature accidentelle, thèse avancée par l'unique suspect qui a refusé de s'exprimer davantage.



