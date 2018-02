L'Autrichien Marcel Hirscher a dominé en favori dimanche la première manche du slalom géant des Jeux de Pyeongchang, devançant le Français Alexis Pinturault de 63/100 et le Norvégien Leif Kristian Nestvold-Haugen de 66/100.

Pour la première fois de la saison, les Français ont réalisé un tir groupé: Mathieu Faivre, Thomas Fanara et Victor Muffat-Jeandet sont respectivement cinquième (+0.79), sixième (+0.95) et huitième (+1.17). Le Norvégien Henrik Kristoffersen a signé seulement le 10e chrono, à 1 sec 31/100e du roi Hirscher, son meilleur ennemi.



"Il y a un mouvement de terrain où je ne pensais pas que ça décollait, du coup je me fais un peu décaler sur la ligne. Mais dans le ski c'était plutôt bon. Maintenant, il faut tout envoyer dans la +deuz+. Après, c'est sûr, Marcel est loin devant", a expliqué Pinturault, médaillé de bronze de géant aux Jeux de Sotchi-2014.



Le tracé a piégé plusieurs concurrents de premier plan, notamment à proximité de l'arrivée, comme l'Autrichien Manuel Feller et l'Italien Luca De Aliprandi, en course à ce moment-là pour une place sur le podium provisoire. La seconde manche est programmée à 13h45 (05h45 françaises).



