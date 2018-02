Le Paris SG, qui devait se remobiliser trois jours après sa défaite au Real Madrid (3-1) en Ligue des champions, s'est rassuré contre Strasbourg (5-2), samedi lors de la 26e journée de Ligue 1, tandis que Saint-Etienne s'est donné de l'air grâce à son succès contre Angers (1-0).

- A Paris, la revanche des 'bannis' -



Le fragilisé Unai Emery peut compter sur ses revanchards: le PSG, mené sur un but rapide d'Aholou, a réussi un festival offensif grâce notamment à Angel Di Maria, qui n'avait pas joué à Madrid, et Edinson Cavani, sorti en cours de rencontre lors du huitième de finale de C1 en Espagne, qui s'est offert un doublé.



Ce large succès, bon pour la confiance avant d'aborder deux 'clasicos' de suite contre Marseille, a également consacré les retours du capitaine Thiago Silva, resté sur le banc du stade Santiago-Bernabeu, et du milieu Thiago Motta, entré en cours de rencontre et qui ne figurait même pas dans le groupe à Madrid.



Deux bonnes nouvelles alors que la défaite en Espagne avait été suivie par une pluie de critiques, les compagnes de Thiago Silva et Angel Di Maria ayant fustigé les choix de l'entraîneur Unai Emery sur les réseaux sociaux. Des sifflets à son encontre ont même retenti quand le speaker du Parc des Princes a énoncé son nom...



"Tout le monde est derrière le coach, a toutefois voulu tempérer le milieu de terrain Lassana Diarra, après le match sur Canal +. On gagne ensemble, on perd ensemble." Les Strasbourgeois, victorieux à l'aller (2-1), ont eux peut-être laissé passer une occasion de réaliser un nouvel exploit retentissant en réduisant le score par Bahoken (3-2, 67e). Mais à chaque fois, les coéquipiers de Neymar ont pu compter sur leur talent pour s'échapper et éloigner les doutes qui planaient au-dessus du Parc.



- Maximum de réussite pour Saint-Etienne -



Les Verts peuvent dire merci à Ludovic Butelle ! En relâchant de manière assez compréhensible le ballon dans sa surface, le portier angevin a permis à Robert Beric (79e) d'offrir un succès vital à Saint-Etienne (1-0). "Grâce" à cette bourde lourde de conséquence, les Stéphanois remontent à la 11e place (33 pts) tandis que les Angevins restent relégables et englués à la 19e place (25e).



Pourtant les hommes de Stéphane Moulin ont tout tenté pour renouer avec la victoire à l'image de l'intenable Karl Toko-Ekambi, mais Stéphane Ruffier sur sa ligne ou Mathieu Debuchy par ses retours défensifs ont multiplié les sauvetages... Coup d'arrêt pour Rennes. Moins d'une semaine après l'exploit contre Lyon (2-1), les hommes de Sabri Lamouchi ont été incapables d'assurer un succès important dans la course à l'Europe qui leur tendait les bras à Caen (2-2).



Après avoir fait le plus dur grâce à un doublé de leur recrue hivernale Diafra Sakho pour répondre à l'ouverture du score d'Enzo Crivelli, les Bretons ont vu leurs adversaires manquer deux penalties ! Mais le défenseur Damien Da Silva a une nouvelle fait parler sa science du placement sur corner pour arracher l'égalisation d'une tête victorieuse en fin de match (83e).



- Troyes et Niane enfoncent Metz -



A Troyes, Adama Niane a aussi libéré son équipe dans les dernières minutes du match contre Metz (1-0). Le buteur troyen a foudroyé la lanterne rouge à la 88e pour permettre à son équipe de sortir de la zone de relégation. Dans l'autre rencontre cruciale dans la course au maintien, Amiens et Toulouse se sont neutralisés (0-0).



Avant le déplacement de Nantes (5e) à Nice (9e) samedi (15h00), Montpellier s'est emparé provisoirement de la 5e place en arrachant le nul contre Guingamp (1-1). Vendredi, Monaco s'est imposé 4-0 devant Dijon pour consolider sa deuxième place, avec quatre points d'avance sur son poursuivant Marseille, qui clôturera la journée dimanche en accueillant Bordeaux (21h00).



Résultats de la 26e journée:



Vendredi

Monaco - Dijon 4 - 0



Samedi

Paris SG - Strasbourg 5 - 2

Amiens - Toulouse 0 - 0

Angers - Saint-Etienne 0 - 1

Caen - Rennes 2 - 2

Montpellier - Guingamp 1 - 1

Troyes - Metz 1 - 0



Dimanche

(15h00) Nice - Nantes

(17h00) Lille - Lyon

(21h00) Marseille - Bordeaux



AFP