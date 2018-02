L'acteur britannique Gary Oldman a remporté dimanche soir à Londres, lors de la cérémonie des récompenses britanniques du cinéma, le Bafta du meilleur acteur pour son interprétation de Winston Churchill dans "Les heures sombres".

Déjà couronné aux Golden Globes de la presse étrangère à Hollywood, Gary Oldman s'est imposé devant Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), Jamie Bell (Film Stars Don't Die in Liverpool), et Timothée Chalamet (Call Me By Your Name).



AFP