Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 4 heures

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté l'argent en danse sur glace mardi et offert à la France une douzième médaille aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Deuxièmes après le programme court de la veille, les Français n'ont pas réussi à rattraper leur retard sur les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, qui ont décroché l'or et un nouveau record du monde (206,07 points). Les Américains Maia et Alex Shibutani complètent le podium avec la médaille de bronze.

