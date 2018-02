Cinq changements: le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a remanié mercredi d'un tiers son équipe de départ, contre l'Italie vendredi (21H00) à Marseille dans le Tournoi des six nations, par nécessité après l'exclusion de plusieurs joueurs et le souhait de faire jouer la concurrence.

Trois de ces cinq retouches ont en effet été dictées par l'exclusion de huit joueurs ayant un peu trop arrosé la "troisième mi-temps" après la défaite en Ecosse le 11 février (26-32).

Après un huitième test-match de suite sans victoire (dont sept revers) et sur laquelle Brunel, très légèrement agacé, n'a pas souhaité revenir. "Il ne s'est rien passé", a-t-il ainsi d'abord déclaré. Avant, relancé, d'affirmer qu'il n'allait "rien changer" à sa méthode de management, axée sur la responsabilisation des joueurs, après cette virée nocturne.

Il a néanmoins sévi le 13 février. Et libéré, donc, trois places dans le XV de départ: celles de l'ailier Teddy Thomas, auteur des trois essais des Bleus lors des deux premières journées, du centre Rémi Lamerat et du deuxième ligne Arthur Iturria. Ce dernier est remplacé par Paul Gabrillagues, sur le banc contre l'Irlande (13-15) et en Ecosse, alors que des revenants profitent des exclusions de Thomas et Lamerat.

- Bastareaud, enfin le retour -

Au centre, Mathieu Bastareaud (29 ans, 42 sél.) devrait enfin connaître sa première sélection sous Brunel, retardée par sa suspension pour le début de la compétition. "Il revient normalement, à la place où on pensait le mettre au départ", a ainsi déclaré le sélectionneur. Un léger point de contracture à une cuisse, qui lui a fait renoncer à l'entraînement de mardi après-midi, a pourtant failli de nouveau retarder le retour du puissant toulonnais, dont Brunel attend beaucoup.

"Tout le monde le sait, il a un profil particulier et de l'expérience. A lui d'amener ces qualités au groupe", a commenté le sélectionneur, pour qui Bastareaud "semble avoir pris cette année une dimension nouvelle comme capitaine à Toulon". Au Parisien de guider une ligne de trois-quarts assez inexpérimentée (5 sélections de moyenne pour les quatre autres), où seul Geoffrey Doumayrou garde sa place.

Et où Benjamin Fall (28 ans, 7 sél.) remplace sur l'aile droite Thomas. Sur le banc contre l'Irlande (13-15) et en Ecosse, le Montpelliérain sera titularisé au Vélodrome pour la première fois depuis cinq ans jour pour jour.

- Un triangle arrière tout neuf -

Les deux derniers changements ont en revanche été effectués sur choix sportif. Sur l'aile opposée, l'encadrement fera débuter Rémy Grosso (29 ans, 1 sél.) aux dépens de Virimi Vakatawa, décevant lors des deux premières rencontres. "On attendait un peu mieux, il a montré un peu de difficultés. Physiquement, il a peut-être besoin de se régénérer" a commenté Brunel.

Grosso vient pourtant tout juste d'être rappelé, après l'exclusion de Thomas, et près de deux ans et demi après son unique sélection (ponctuée d'un essai), face au Canada (41-18) lors de la Coupe du monde 2015.

Enfin à l'arrière, Geoffrey Palis a moins déçu que Vakatawa mais néanmoins peu convaincu lors de ses deux premières sorties. Hugo Bonneval (27 ans, 9 sél.) lui a été préféré. "Il a montré des qualités mais ne s'est pas imposé totalement. On voulait voir Hugo à ce poste où il y a de la concurrence" a souligné le sélectionneur. Et ceci bien que Bonneval, dont la dernière titularisation remonte à la tournée de juin 2016 en Argentine, "manque un peu de rythme".

"Mais sur les entraînements, il n'a pas eu de difficultés particulières. On pense qu'il est capable de supporter ce type de match", a ajouté Brunel. Le triangle arrière est donc tout neuf et constitué aux deux-tiers de joueurs qui ne figuraient pas dans la liste initiale pour le Tournoi -- Bonneval a remplacé Brice Dulin, forfait. "J'attends qu'il (le triangle arrière) nous amène de la sécurité par moments, de la prise d'initiatives à d'autres, et de l'enthousiasme tout au long de la partie", a déclaré le sélectionneur.

Et Brunel d'assurer que "des places (devaient) être prises". "Certains ont l'opportunité aujourd'hui de pouvoir s'exprimer totalement. A eux de prendre la place qui leur est proposée." Le XV de départ: H. Bonneval - Fall, Bastareaud, Doumayrou, Grosso - (o) Beauxis, (m) Machenaud - Y. Camara, Tauleigne, Lauret - Vahaamahina, Gabrillagues - Slimani, Guirado (cap), Poirot

Remplaçants: Pélissié, Priso, Gomes Sa, R. Taofifenua, Galletier, Couilloud, Trinh-Duc, Fickou



AFP