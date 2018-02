Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les 8e de finale de l'Europa League mais a mal préparé le Clasico de dimanche sur le terrain du Paris SG en concédant à Braga (1-0) sa première défaite en 2018, jeudi.

Une entaille. L'OM a perdu pour la première fois depuis son faux-pas à Lyon (2-0), le 17 décembre. Heureusement qu'il avait fait le travail à l'aller (3-0).

Le Portugal ne lui réussit décidément pas: le champion d'Europe 1993 a perdu six fois et ramené un nul en sept déplacement en Lusitanie. Mais ce 1-0 fait moins mal que celui à Benfica en demi-finale de Coupe des champions 1990, avec la main de Vata...

Marseille a aussi perdu 1-0 trois de ses quatre derniers déplacements en C3, égalisant à la dernière seconde à Konyaspor (1-1). Il faudra voyager mieux pour aller plus loin en C3...

Pas assez impliqué, l'OM a concédé l'ouverture du score sur son point faible de jeudi soir, le côté gauche, où Hiroki Sakai a beaucoup souffert. Il ne peut empêcher Wilson Eduardo de servir le but à Ricardo Horta (31). Ce but sanctionnait une première période mollassonne face au finaliste de la C3-2011.

L'essentiel reste la qualification, mais il faudra montrer plus d'implication pour perturber les princes du Parc, avides d'effacer le Clasico de l'aller (2-2) et de préparer leur retour périlleux face au Real Madrid (3-1 à l'aller).

- Thauvin et Payet ménagés -

Yohann Pelé, amené à garder les buts de l'OM au Parc des Princes, Steve Mandanda n'étant probablement pas rétabli d'ici dimanche, ne s'est par exemple pas rassuré. S'il ne peut pas grand chose sur le but, où Adil Rami abandonne Rolando, sa relance criminelle sur Horta aurait pu coûter cher (70).

Finalement, Rudi Garcia a moins fait tourner son effectif qu'attendu, conservant sa charnière Rami-Rolando, son patron de l'entrejeu Luiz Gustavo, et sa pointe titulaire Valère Germain. Florian Thauvin (pour Germain, 73) et Dimitri Payet (pour Morgan Sanson, 84), ménagés, ne sont rentrés qu'en fin de match.

Face à cet espèce de laisser-aller de ses joueurs, l'entraîneur olympien a sorti à la pause un Clinton Njie à côté de ses crampons pour le remplacer par son compatriote Frank Anguissa, Maxime Lopez prenant le côté droit. Et l'OM s'est montré plus incisif tout de suite, enfin.

Valère Germain a eu au bout du pied la balle de la tranquillité, mais Matheus a réussi un double arrêt (50).

Le gardien portugais, déjà fiable à l'aller, a encore sorti une tête smashée d'Hiroki Sakai (64), puis un contre de Lucas Ocampos (68), qui aurait peut-être dû choisir la frappe du gauche, ou bien Valère Germain, bien placé.

Marseille a quand même globalement maîtrisé la seconde période, mais il lui faudra montrer bien plus à Paris.



