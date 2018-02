Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Solidaire à défaut d'être brillant, Lyon a profité d'un but tardif de Bertrand Traoré pour se qualifier pour les huitièmes de l'Europa League avec un succès 1-0 contre un Villarreal très maladroit, jeudi en 16e retour, confirmant sa victoire 3-1 de l'aller.

L'Olympique Lyonnais a plié mais n'a pas rompu au stade de la Céramique, où l'équipe de Bruno Genesio a tenu tête physiquement à un "sous-marin jaune" dramatiquement poussif en attaque et réduit à dix à la 78e minute après l'exclusion de Jaume Costa pour contestation. Et Traoré, en contre, a marqué l'unique but de la rencontre sur un caviar de Nabil Fekir (85e).



