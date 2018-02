Et si la Russie était sauvée par sa jeunesse ? La victoire d'Alina Zagitova, 15 ans, en patinage artistique, est la meilleure publicité que le pays banni pouvait s'offrir vendredi aux JO-2018, à la veille de la décision du CIO sur sa réintégration ou non dans le giron sportif.

La France, sans médaille vendredi matin, attendra elle la soirée localement - la mi-journée en métropole - pour espérer voir un nouveau triomphe de Martin Fourcade. Le biathlète devenu le sportif français le plus titré de l'histoire des JO dispute sa dernière course des Jeux, avec le relais messieurs, à partir de 20h15 (12h15 en France). C'est fait ! Une Athlète olympique de Russie (OAR) a enfin réussi à décrocher une médaille d'or, au 14e jour de compétition. Une longue attente en rien comparable avec la réussite russe d'il y a quatre ans à Sotchi, avant que le scandale de dopage institutionnalisé n'éclate.

C'est la plus jeune des patineuses russes, Alina Zagitova qui, du haut de ses 15 ans - elle en aura 16 le 18 mai - a ouvert le compteur russe, devant sa compatriote Evgenia Medvedeva, 18 ans.

Zagitova a enchanté les juges dans sa tunique rouge à strass dorés sur la musique du ballet Don Quichotte. Puis Medvedeva, double championne du monde, a produit un programme majestueux sur le thème du film Anna Karénine, qui lui a valu le même score que sa compatriote (156,65) dans ce programme libre.

Mais la plus jeune des deux a gagné grâce à son programme court parfait de mercredi. La Française Maé Bérénice Meite a elle pris la 19e place générale, avec 159,92 pts au total. Zagitova devient ainsi la deuxième plus jeune patineuse à remporter l'or olympique, derrière l'Américaine Tara Lipinski qui avait quelques semaines de moins lors de son titre en 1998. Elle recevra dans la soirée à Pyeongchang sa médaille d'or, et le moment sera particulier: pas d'hymne et pas de drapeau russes, remplacés par les attributs olympiques.

- Ô Canada -

Ce sera peut-être la seule fois des Jeux, si la Russie obtient samedi sa réintégration. Les discussions prendront corps dans l'après-midi et la commission exécutive du CIO, le gouvernement de l'instance, rendra une recommandation. Celle-ci sera ensuite entérinée formellement dimanche matin par les membres du CIO réunis en session. Placés sous le signe de la détente entre les deux Corées, ces Jeux pourraient donc également l'être entre le CIO et la Russie.

Et permettre aux Russes de défiler officiellement sous leurs couleurs dimanche soir lors de la cérémonie de clôture. Si tel était le cas, il ne serait alors pas surprenant de voir la jeune Zagitova être la porte drapeau de cette renaissance... La matinée de vendredi a par ailleurs été marquée par la domination, une nouvelle fois affichée, du Canada sur le skicross. Les dames ont réalisé un doublé avec Kelsey Serwa en or devant Brittany Phelan en argent, la Suissesse Fanny Smith récoltant le bronze.

Deux jours après le sacre de Brady Leman chez les messieurs, la mainmise du pays à la feuille d'érable sur cette discipline est totale. La déception était palpable dans le camp français: en pleurs dans l'ère d'arrivée après son élimination en demi-finales, Alizée Baron a su se ressaisir pour remporter la petite finale et se classer 5e de l'épreuve. Sa compatriote Marielle Berger Sabbatel n'avait pas franchi le cap des quarts de finale.



AFP