Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 4 heures

La Berlinale a récompensé samedi soir de son Ours d'Or, à la surprise générale, le film "Touch me not" de la réalisatrice roumaine Adina Pintilie, une exploration à mi-chemin entre fiction et documentaire sur l'intimité et la sexualité. Sur fond d'onde choc #MeToo, le jury a également récompensé une autre femme réalisatrice, la Polonaise Malgorzata Szumowska, qui a reçu le Grand prix du jury pour "Twarz" ("Mug") sur un jeune homme défiguré après un grave accident.

