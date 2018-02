Quatrième: c'était la place du jour pour les Français, au pied du podium dans l'épreuve par équipes de ski alpin comme en snowboard alpin, où la Tchèque Ledecka en a profité pour écrire l'histoire, première femme sacrée dans deux sports lors de mêmes JO d'hiver.

Pour 12/100e de seconde, c'est une immense frustration qui s'est emparée des Bleus, battus par la Norvège pour le podium, après avoir été dominés en demies (1-3) par la Suisse future championne olympique. La France, avec Pinturault, Worley, Noël et Baud Mugnier avait pourtant aligné ses meilleurs arguments et s'avançait confiante pour une récompense au regard de son titre mondial, décroché l'an passé.

Ce ne sera donc pas pour cette fois, et le compteur tricolore reste bloqué à 15 médailles, à 36 heures de la fin des JO, et alors que les chances de breloques s'amenuisent.

Sylvain Dufour, en snowboard alpin, slalom géant parallèle, a bien failli être le héros français. Mais il a lui aussi terminé à la 4e place... Il faudra désormais compter sur Alexis Contin dans la mass start de patinage de vitesse en soirée, ou encore sur le bob à 4 piloté par Loïc Costerg, 11e après les deux premières manches samedi, qui seront les derniers Français en lice dimanche pour la fin des Jeux. Une médaille bleue de plus, et ce sera un record de podiums aux JO d'hiver pour l'équipe de France.

- Historique Ledecka -

La Tchèque Ester Ledecka a elle réussi son pari: après sa victoire surprise dans le super-G la semaine dernière, en alpin donc, elle a triomphé en snowboard (slalom géant parallèle) samedi. Elle devient la première femme à ramener deux médailles d'or dans deux sports différents lors de mêmes JO d'hiver. La Soviétique Anfisa Reztsova avait réussi un mélange rare (biathlon et ski de fond), mais sur plusieurs JO (1988, 1992, 1994).

Et des messieurs l'avaient fait lors de mêmes JO, mais en d'autres temps, sur du ski de fond et combiné nordique: les Norvégiens Thorleif Haug (Chamonix-1924) et Johan Gröttumsbraten (Saint-Moritz-1928). Samedi, la Suisse, malgré l'absence de Lara Gut blessée mais emmenée par ses médaillés d'argent de slalom Wendy Holdener et Ramon Zenhaeusern, est devenue la première nation championne olympique de slalom parallèle par équipes en battant en finale l'Autriche privée, elle, de Marcel Hirscher.

Au Big Air, une star était bien présente, mais c'était dans les travées: Ivanka Trump, la fille aînée et conseillère du président des Etats-Unis Donald Trump, a assisté samedi matin aux épreuves de snowboard Big Air.

- Selfie au Big Air -

Combinaison rouge et bonnet USA vissé sur la tête, Ivanka Trump était notamment accompagnée de Kim Jung-sook, l'épouse du président de Corée du Sud Moon Jae-in. Les deux femmes se sont même prêté au jeu d'un petit selfie. La fille du président américain a ensuite assisté à l'excellente prestation de son compatriote Kyle Mack, qui a remporté la médaille d'argent du premier concours olympique de Big Air, devancé seulement par le Canadien Sebastien Toutant.

Selon un porte-parole de la Maison Blanche, la fille de Donald Trump devait rencontrer durant son voyage plusieurs sportifs ou représentants du Comité international olympique (CIO). Ivanka Trump est arrivée vendredi en Corée du Sud, où elle représentera les Etats-Unis dimanche soir lors de la cérémonie de clôture des 23e Jeux olympiques d'hiver.

Y verra-t-elle flotter le drapeau de la Russie sur le stade olympique ?

Toutes les options sont possibles car le CIO doit se pencher samedi et dimanche sur la possible réintégration de la Russie, au ban du monde sportif pour dopage institutionnalisé.

Le 2e cas de dopage au sein de la délégation des Athlètes olympiques de Russie (OAR) - intervenu vendredi et qui concerne une bobeuse - a été officialisé samedi par le Tribunal arbitral du sport et semble compliquer la donne. Même si l'intéressée a renoncé à l'analyse de l'échantillon B, en signe de bonne volonté.

"Je ne sais pas si la commission exécutive va prendre une décision ce jour ou si ce sera décidé demain (dimanche), la discussion aura probablement lieu avec tous les membres du CIO" dimanche lors de la clôture de la session, a indiqué le porte-parole du CIO Mark Adams. La commission exécutive du CIO, le gouvernement de l'instance, est supposée adopter une recommandation samedi en soirée, avant que celle-ci ne soit votée par la session plénière dimanche. Quant à savoir quand tout cela sera rendu public...



AFP