Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Deux frères de 10 et 13 ans qui skiaient seuls à Avoriaz (Haute-Savoie) ont été retrouvés dans la nuit de samedi à dimanche au pied d'une falaise, l'aîné mort et le plus jeune blessé, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Deux frères de 10 et 13 ans qui skiaient seuls à Avoriaz (Haute-Savoie) ont été retrouvés dans la nuit de samedi à dimanche au pied d'une falaise, l'aîné mort et le plus jeune blessé, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.