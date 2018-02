68% des Français estiment que les agriculteurs sont "dignes de confiance", alors qu'ils étaient entre 75 et 80%au début des années 2000, selon un sondage Ifop pour Ouest France publié samedi à l'occasion du salon de l'Agriculture.

A la question "selon vous, les agriculteurs sont-ils dignes de confiance", les sondés ont répondu "oui" pour 68% d'entre eux. Ils étaient 64% l'année dernière, ce qui montre que l'image s'est un peu redressée, mais 82% en 2006, 69% en 2008 et 80% en 2013. Moins de la moitié (47%) les jugent "respectueux de l'environnement" et (46%) "compétitifs". Ils sont aussi 57% à les juger "respectueux de la santé des Français". Sur ces sujets, l'image est aussi moins bonne que celle dont jouissaient les agriculteurs au début des annes 2000. Dans leur écrasante majorité en revanche (82%), les Français pensent que le secteur agricole connaît une crise grave et profonde".

Sondage réalisé du 14 au 15 février 2018 auprès de 1.004 personnes âgées de 18 ans et plus.



