Quatre personnes ont été tuées dans l'explosion d'un immeuble dimanche soir à Leicester en Angleterre, dont l'origine n'a pas été liée au terrorisme, et les services de secours continuaient lundi à chercher d'éventuels survivants.

"Quatre personnes sont mortes dans l'explosion survenue dans une propriété de Leicester hier soir", a expliqué la police locale dans un communiqué. En outre, quatre personnes sont toujours hospitalisées, dont une présente des blessures graves, indique la police de cette ville du centre de l'Angleterre.

Le bâtiment touché par l'explosion "se composait d'un local commercial au rez-de-chaussée et d'un appartement en duplex au-dessus. Nous pensons qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore été pris en compte et les efforts de sauvetage se poursuivent pour trouver d'autres victimes" a déclaré le surintendant Shane O'Neill, cité dans ce communiqué.

"Une fois que le site sera jugé sûr, une enquête sera menée avec les services de secours et d'incendie pour examiner les circonstances entourant l'incident, qui à ce stade ne sont pas liées au terrorisme", ajoute-t-il. Des images des lieux prises dimanche soir ont montré un bâtiment ravagé par l'explosion et dévoré par les flammes.

La moitié de l'immeuble s'est effondrée sur la route, a raconté un témoin, Tahir Khan. "Tout le côté de l'immeuble avait littéralement explosé", a-t-il décrit, "je ne pouvais pas le croire, c'était digne d'un film hollywoodien". Six équipes de pompiers sont sur place.

"Les équipes ont travaillé toute la nuit pour éteindre l'incendie. Nous avons maintenant des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage aidées de chiens de recherche, et nous essayons de trouver d'autres victimes dans le bâtiment", a indiqué sur place le chef des pompiers, Matt Cane, à l'AFP.

- 'Très effrayant' -

Les secours pensent que des victimes peuvent toujours être sur les lieux et encouragent ceux qui s'inquièteraient pour des proches à contacter la police. Les services de secours avaient été prévenus vers 19H00 heures locale dimanche d'une importante explosion. Ils avaient fait état d'un "incident majeur" et demandé à la population d'"éviter de se rendre dans ce secteur".

Six personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un "état critique", avait indiqué l'hôpital de Leicester via son compte Twitter.

Un habitant de Leicester, qui habite non loin du lieu de l'incident, a raconté à l'AFP avoir ressenti l'explosion. "C'était très effrayant", a déclaré Graeme Hudson. "J'habite à cinq minutes (...) mais ma maison a été ébranlée. Je suis sorti et j'ai vu beaucoup de fumée et des flammes très hautes".

"Je me suis vite rendu (sur place) pour voir ce qui se passait. Je ne suis pas resté longtemps car je craignais pour la sécurité de mon fils de onze ans", a-t-il poursuivi. "Ce sont de terribles nouvelles", a tweeté dimanche soir la députée travailliste locale, Liz Kendall, tandis que le président du Parti conservateur et secrétaire d'Etat sans portefeuille, Brandon Lewis, a transmis ses "pensées" à tous ceux touchés par l'incident.

L'alimentation électrique d'un certain nombre de logements a été affectée par l'incident et un cordon de sécurité a été mis en place mais aucune habitation voisine du drame n'a dû être évacuée dans la nuit. Les routes du secteur restaient fermées lundi.

