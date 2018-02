Neymar, qui avait raté un entraînement vendredi car "malade" selon son entraîneur, est finalement bien titulaire pour le choc de la 27e journée de Ligue 1 dimanche contre le rival Marseillais, de même que l'ancien milieu olympien Lassana Diarra, selon le club parisien.

Diarra, Marseillais de 2015 à 2017, est titulaire dans l'entrejeu plutôt que le vétéran italien Thiago Motta, de retour d'une longue blessure. Seule recrue hivernale du PSG, le joueur de 32 ans n'était pas entré en jeu lors de la défaite à Madrid contre le Real (3-1), fin février en Ligue des champions. Lassana Diarra "ne s'est pas entraîné hier (jeudi) parce que malade, mais aujourd'hui il est bien", avait dit son entraîneur Unai Emery vendredi. Il en va de même pour la star Neymar, qui avait manqué l'entraînement vendredi car "malade" mais qui est bien titulaire en attaque, aux côtés d'Edinson Cavani et Kylian Mbappé.

En l'absence de l'Italien Marco Verratti, absent pour "douleurs abdominales", Emery a conservé sa confiance au jeune Argentin Giovani Lo Celso, auteur d'une prestation ratée contre le Real.

La défense est celle habituelle du PSG, avec les Brésiliens Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos et l'international français Layvin Kurzawa. Côté Marseillais, l'Argentin Lucas Ocampos a été préféré à Morgan Sanson par Rudi Garcia. Le PSG peut prendre 14 points d'avance en tête de la Ligue 1 en cas de succès, après le match nul concédé par Monaco contre Toulouse samedi (3-3). En revanche, une victoire marseillaise permettrait aux hommes de Rudi Garcia de ravir la 2e place aux Monégasques, et de renvoyer leurs rivaux lyonnais, tenus en échec par Saint-Etienne plus tôt lors du derby (1-1), à huit points.

Un match nul, comme ce fut le cas lors du dernier match de l'OM au Parc des Princes, en octobre 2016 (0-0), laisserait l'OM à un point derrière Monaco et à six devant Lyon.

Paris SG: Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Lo Celso, Diarra, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar

Marseille: Pelé - Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Zambo Anguissa, L. Gustavo - Thauvin, Payet (cap.), Ocampos - Germain

Arbitre: Benoît Bastien

AFP