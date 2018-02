Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

La Weinstein Company va se déclarer en faillite, ont indiqué les médias américains, deux semaines après que le procureur de l'Etat de New York eut posé des conditions au rachat du studio fondé par Harvey Weinstein et son frère Robert. Le studio est dans la tourmente depuis les accusations formulées en octobre d'abus sexuels commis par le tout-puissant producteur et les dizaines de plaintes déposées contre Weinstein, qui a produit des films primés célébrés tels que "The Artist," "The King's Speech" ou "The Iron Lady."

